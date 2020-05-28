Стало відомо, як буде виглядати iPhone 13. Перше фото

iPhone 13 від компанії Apple вийде в 2021 році та буде оснащений чотирма камерами і лідаром.

Про це пише портал MacRumors з посиланням на свої джерела, опублікувавши макет майбутнього смартфона.

iPhone

Згідно з інформацією iPhone 13 отримає такі модифікації:

Ширококутний об'єктив на 64 мегапікселя з 1-кратним оптичним і 6-кратним цифровим збільшенням

40-мегапіксельний телеоб'єктив з 3-кратним і 5-кратним оптичним збільшенням і 15-20-кратним цифровим збільшенням

64-мегапіксельну анаморфну лінзу з орієнтацією на зйомку відео високої деталізації (2.1: 1)

40-мегапіксельний ширококутний об'єктив з п'ятикратним оптичним збільшенням і гібридним збільшенням, що дозволяє збільшувати об'єкти на фото до 20 крат

LiDAR 4.0 – технологія, що відповідає за оцінку глибини кадру і функції доповненої реальності

Видання пише, що до початку виходу iPhone 13 компанія Apple може змінити таку компоновку камер.

iPhone 13 MacRumors

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