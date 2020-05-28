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28 травня • оновлено в 16:42
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Стало відомо, як буде виглядати iPhone 13. Перше фото

2.4т
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iPhone 13 від компанії Apple вийде в 2021 році та буде оснащений чотирма камерами і лідаром.

Про це пише портал MacRumors з посиланням на свої джерела, опублікувавши макет майбутнього смартфона.

iPhone

iPhone

Згідно з інформацією iPhone 13 отримає такі модифікації:

  • Ширококутний об'єктив на 64 мегапікселя з 1-кратним оптичним і 6-кратним цифровим збільшенням

  • 40-мегапіксельний телеоб'єктив з 3-кратним і 5-кратним оптичним збільшенням і 15-20-кратним цифровим збільшенням

  • 64-мегапіксельну анаморфну лінзу з орієнтацією на зйомку відео високої деталізації (2.1: 1)

  • 40-мегапіксельний ширококутний об'єктив з п'ятикратним оптичним збільшенням і гібридним збільшенням, що дозволяє збільшувати об'єкти на фото до 20 крат

  • LiDAR 4.0 – технологія, що відповідає за оцінку глибини кадру і функції доповненої реальності

Видання пише, що до початку виходу iPhone 13 компанія Apple може змінити таку компоновку камер.

iPhone 13

iPhone 13

MacRumors

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Apple представила нову версію телефону iPhone SE.

Також експерти дали поради, як правильно відкалібрувати акумулятор iPhone.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
США
Теги
iPhone Apple
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