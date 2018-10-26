Стало відомо про нове досягнення штучного інтелекту: опубліковані фото

Штучний інтелект написав картину, яку продали за 432 тис. дол. на аукціоні Christie's Prints and Multiples в Нью-Йорку.

"Портрет Едмонда Беламі" - одна з 11 робіт у серії портретів неіснуючих людей, які створив AI, повідомив Engadget.

Картина 70х70 см виконана у вигляді принта на полотні.

Як відзначили представники аукціону, це перший твір, зроблений штучним інтелектом для продажу на великому аукціоні. Очікувалося, що полотно принесе від 7 до 10 тис. дол. США.

Картина була створена за допомогою алгоритму, відомого як Generative Adversarial Networks (GAN), який був розроблений паризьким колективом мистецтв Obvious. Алгоритм орієнтувався на портрети, написані між XIV і XX століттями.

Після цього нейронна мережа на основі отриманої інформації практикувалася в імітації особливостей, які спостерігалися в портретах, написаних людьми, при створенні свого власного твору. Практика тривала до того часу, поки інша нейромережа не змогла знайти відмінності в написанні між створеними людиною картинами й іншою нейромережею.

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