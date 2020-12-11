США вивели на орбіту супутник-шпигун для стеження за Росією. Відео й фото

Важка ракета Delta IV Heavy компанії United Launch Alliance вивела на орбіту секретний супутник для американської розвідки. Він буде використовуватися зокрема для стеження за Росією й прослуховування.

Стартувала місія з майданчика SLC-37 космодрому ВПС США на мисі Канаверал у штаті Флорида, пише "Ліга.Новини". Запуск відбувся 11 грудня о 3:09 ночі за київським часом (щоб подивитися відео та фото, доскрольте новину до кінця).

Дані про супутник-шпигуна засекречені. Ймовірно, це Orion 10 (Mentor 8), пише видання. Його закріплять в екваторіальній площині на геосинхронній орбіті.

Orion (Mentor/Advanced Orion) – багатозадачні американські супутники-шпигуни радіоелектронної розвідки серії Project 8300. Зокрема, вони можуть перехоплювати телеметрію ракет РФ і КНР, канали зв'язку між людьми, а також знімати розвіддані з чужих вимірювальних приладів.

Імовірно, супутники цієї серії оснащені основною антеною габаритами понад 100 м в розгорнутому стані. Розробляються вони за участі ЦРУ. Всього на орбіту запущено сім таких апаратів вартістю (за різними оцінками) від $1 млрд і вище кожний.

Delta IV Heavy, яка вивела супутник-шпигун на орбіту, – це двоступенева одноразова ракета компанії Boeing. Її запуск коштує близько $400 млн. Висота ракети становить близько 71 м, маса в повному завантаженні – до 733 т.

Нинішній запуск Delta IV Heavy – 12-й за рахунком, однак перший у 2020 році з використанням найважкішої ракети цієї серії. Попередній відбувся 19 січня 2019 року, тоді на орбіту запустили зонд-розвідник. Ще раніше, у 2018-му, Delta IV Heavy на замовлення NASA успішно вивела до Сонця зонд "Паркер" (Parker Solar Probe).

Наступний запуск ракети запланований на 2022 рік.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що компанія SpaceX Ілона Маска не змогла провести перший тестовий запуск прототипу міжпланетного корабля Starship, який в майбутньому мав би доставити людину на Марс.

Запуск був скасований буквально за мить до старту через автоматичне відключення одного з двигунів Raptor на T-1 секунді. Восьма тестова модель багаторазового міжпланетного космічного корабля Starship повинна була піднятися на 15 кілометрів, а потім здійснити керовану вертикальну посадку на стартовий майданчик.