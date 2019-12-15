США випробували ракету-"вбивцю" російських С-400: з'явилися фото і відео

У штаті Нью-Мексико (США) пройшли успішні випробування ракети системи "земля-земля" Precision Strike Missile (PrSM).
Американський генерал Джон Рафферті розповів виданню Breaking Defense, що ракета надійде на озброєння в 2023 році і повинна буде значно посилити армію США. Як очікується, ракета зможе подолати російську протиповітряну оборону на європейському напрямку, представлену ракетними комплексами С-400.
Також повідомляється, що ракети PrSM матимуть дальність ураження щонайменше 500 км.
Ракета PrSM та її характеристики
breakingdefense.com
Російський комплекс C-400
Як повідомляв OBOZREVATEL, США 2 серпня офіційно вийшли з російсько-американського Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД), який ознаменував собою завершення холодної війни. Росія також вийшла з ДРСМД.
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