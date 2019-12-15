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15 грудня • оновлено в 12:11
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США випробували ракету-"вбивцю" російських С-400: з'явилися фото і відео

2.5т
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У штаті Нью-Мексико (США) пройшли успішні випробування ракети системи "земля-земля" Precision Strike Missile (PrSM).

Американський генерал Джон Рафферті розповів виданню Breaking Defense, що ракета надійде на озброєння в 2023 році і повинна буде значно посилити армію США. Як очікується, ракета зможе подолати російську протиповітряну оборону на європейському напрямку, представлену ракетними комплексами С-400.

Також повідомляється, що ракети PrSM матимуть дальність ураження щонайменше 500 км.

Ракета PrSM та її характеристики

Ракета PrSM та її характеристики

breakingdefense.com

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Російський комплекс C-400

Російський комплекс C-400

youtube.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, США 2 серпня офіційно вийшли з російсько-американського Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД), який ознаменував собою завершення холодної війни. Росія також вийшла з ДРСМД.

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Теми
Озброєння Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
США
Теги
C-400 ракети
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
какие-то мультики
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Интересно, а с чего они взяли, что эти Vergeltungswaffe смогут преодолеть С400? Потому что им так хочется?
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Борисс Робот
Борисс Робот
Кристина Стефанова, потому что тебе так не хочется...
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Пигин Макс
Пигин Макс
К 2023 году, у России будут уже новые С-600...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Борисс Робот, Ну что ты? Украинского))))))))))
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Борисс Робот
Борисс Робот
Пигин Макс, китайского производства...???
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