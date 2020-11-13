США відправили до Ізраїлю унікальний винищувач F-35. Фото

Ізраїль отримав унікальний американський винищувач п'ятого покоління F-35I Adir, який буде застосовуватися для випробувань.

Як пише The Drive, повітряне судно розмістилося на ізраїльській базі ВПС Тель-Ноф. Винищувач стане частиною ескадрильї Льотно-випробувального центру (FTC), також відомого під абревіатурою MANAT.

"Цей унікальний літак, що не входив ні в один інший контракт з F-35, дозволить нам розпочати роботу з модернізації можливостей винищувача, щоб він відповідав нашим особливим експлуатаційним вимогам", – повідомили в випробувальному центрі ВПС Ізраїлю.

Видання відзначає, що можливо літак буде тестувати новий тип озброєння. Відомо, що в Ізраїлі розробляють керовані бомби Rafael Spice, які можуть ефективно вражати наземні цілі.

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