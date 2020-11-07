Спливли шпигунські фото нового пристрою від Apple

У мережі показали зображення ймовірних нових навушників AirPods 3, які Apple може показати на презентації 10 листопада.

Як повідомляє Wccftech, базова модель бездротових навушників може отримати загальні риси зі своєю Pro-версією.

Згідно фото, які опублікували китайські інсайдери, AirPods 3 отримають схожий дизайн з флагманської моделлю AirPods Pro, але тільки в зменшеному корпусі.

Ймовірні AirPods 3

Відзначається, що, незважаючи на зменшені габарити, новий пристрій має зберегти автономність на рівні попередників.

AirPods від Apple

Додамо, що інформації про наявність активного шумозаглушення в AirPods 3 поки немає. Також невідома ціна нового пристрою. Однак очікується, що вона збережеться на рівні поточної моделі AirPods 2 – 199 доларів.

Порівняння кейсів AirPods

Як повідомляв OBOZREVATEL, Apple оголосила, що у вівторок, 10 листопада, відбудеться презентація нових продуктів компанії.