SpaceX запустила Falcon 9. Відео

Олексій Тітофф Технології 23:39, 21.11.2020 Оновлено: 23:40, 21.11.2020

У суботу, 21 листопада, у США стартувала ракета-носій Falcon 9 компанії Ілона Маска SpaceX. На борту космічного апарату знаходиться європейський супутник Sentinel-6.

Як повідомляє пресслужба компанії, запуск відбувся з космічного стартового комплексу бази Ванденберг в штаті Каліфорнія о 19:17 за київським часом.

Відзначається, що через 8 хвилин 19 секунд після старту перший ступінь Falcon 9 здійснила посадку недалеко від стартового комплексу. Через трохи більше 58 хвилин після запуску із Землі супутник почав розгортання.

Додамо, що супутник Sentinel-6 на орбіті Землі буде займатися наглядом за підйомом рівня Світового океану і таненням льодовиків з космосу. Супутник став восьмим апаратом проєкту глобального моніторингу навколишнього середовища і безпеки "Коперник". Європейське космічне агентство (ЄКА) має намір побудувати ще шість супутників Sentinel.

Як повідомляв OBOZREVATEL, NASA і SpaceX запустили перший регулярний маршрут в космос.

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