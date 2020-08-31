SpaceX відправила в космос супутник для відстеження погодних умов. Відео запуску
Американська компанія SpaceX підприємця Ілона Маска 30 серпня відправила в космос ракету-носій Falcon-9 з аргентинським супутником зондування SAOCOM.
Про це повідомила пресслужба SpaceX в Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
У компанії уточнили, що запуск чергової партії супутників Starlink у неділю був відкладений до 1 вересня через погані погодні умови.
Ракета-носій Falcon-9 вивела на орбіту супутник SAOCOM 1B, який створили для відстеження погодних умов на Землі.
З його допомогою можна буде вимірювати вологість грунту і збирати інформацію для аграрної галузі Аргентини. Це вже другий такий супутник, перший запустили в 2018 році.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, стартап-компанія Neuralink Ілона Маска успішно імплантувала в мозок, а потім витягла без шкоди для здоров'я безпровідний комп'ютерний чіп.