SpaceX відправила в космос супутник для відстеження погодних умов. Відео запуску

Американська компанія SpaceX підприємця Ілона Маска 30 серпня відправила в космос ракету-носій Falcon-9 з аргентинським супутником зондування SAOCOM.

Про це повідомила пресслужба SpaceX в Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У компанії уточнили, що запуск чергової партії супутників Starlink у неділю був відкладений до 1 вересня через погані погодні умови.

Ракета-носій Falcon-9 Скріншот з відео

Запуск супутника в космос Скріншот з відео

Ракета-носій Falcon-9 вивела на орбіту супутник SAOCOM 1B, який створили для відстеження погодних умов на Землі.

З його допомогою можна буде вимірювати вологість грунту і збирати інформацію для аграрної галузі Аргентини. Це вже другий такий супутник, перший запустили в 2018 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, стартап-компанія Neuralink Ілона Маска успішно імплантувала в мозок, а потім витягла без шкоди для здоров'я безпровідний комп'ютерний чіп.