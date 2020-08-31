SpaceX відправила в космос супутник для відстеження погодних умов. Відео запуску

Карина Бондаренко Технології 06:08, 31.08.2020

Американська компанія SpaceX підприємця Ілона Маска 30 серпня відправила в космос ракету-носій Falcon-9 з аргентинським супутником зондування SAOCOM.

Про це повідомила пресслужба SpaceX в Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У компанії уточнили, що запуск чергової партії супутників Starlink у неділю був відкладений до 1 вересня через погані погодні умови.

Ракета-носій Falcon-9
Скріншот з відео
Запуск супутника в космос
Скріншот з відео

Ракета-носій Falcon-9 вивела на орбіту супутник SAOCOM 1B, який створили для відстеження погодних умов на Землі.

З його допомогою можна буде вимірювати вологість грунту і збирати інформацію для аграрної галузі Аргентини. Це вже другий такий супутник, перший запустили в 2018 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, стартап-компанія Neuralink Ілона Маска успішно імплантувала в мозок, а потім витягла без шкоди для здоров'я безпровідний комп'ютерний чіп.

Коментувати
Технології

Дивіться також

З днищем, Сашо: білоруси принесли імениннику Лукашенку труну, вінки і гарбузи. Фоторепортаж

Заступник Кравчука в ТКГ готовий вести переговори з ватажками "Л/ДНР"

США звинуватили Росію в провокаціях із бойовими літаками в Чорному морі. Відео інциденту

Помпео обговорював із Зеленським "згубні" інвестиції Китаю і агресію Росії

Україна закликала світ посилити тиск на Росію за окупацію Криму й Донбасу