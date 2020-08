SpaceX відправила в космос супутник для відстеження погодних умов. Відео запуску

Американська компанія SpaceX підприємця Ілона Маска 30 серпня відправила в космос ракету-носій Falcon-9 з аргентинським супутником зондування SAOCOM.

Про це повідомила пресслужба SpaceX в Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У компанії уточнили, що запуск чергової партії супутників Starlink у неділю був відкладений до 1 вересня через погані погодні умови.

Ракета-носій Falcon-9 вивела на орбіту супутник SAOCOM 1B, який створили для відстеження погодних умов на Землі.

З його допомогою можна буде вимірювати вологість грунту і збирати інформацію для аграрної галузі Аргентини. Це вже другий такий супутник, перший запустили в 2018 році.

Standing down from today's launch of Starlink due to inclement weather during pre-flight operations. Next launch opportunity is Tuesday, September 1 at 9:29 am EDT, pending Range acceptance