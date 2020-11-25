SpaceX успішно запустила ракету з супутниками Starlink. Відео

Олексій Тітофф Технології 09:28, 25.11.2020 Оновлено: 09:30, 25.11.2020

У середу, 25 листопада, американська компанія Ілона Маска SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9.

Як йдеться на офіційній сторінці в Twitter, запуск ракети відбувся в 04:13 за Києвом на космодромі на мисі Канаверал (штат Флорида). Відзначається, що SpaceX вивела на низьку навколоземну орбіту 16-ю партію інтернет-супутників Starlink.

"Вивід 60 супутників Starlink підтверджено", – йдеться в повідомленні.

Космічні апарати вийшли на орбіту Землі через 14 хвилин 46 секунд після старту. Додамо, орбітальне група SpaceX вже складається з 953 супутників Starlink.

Запуск Falcon 9
SpaceX

Пояснимо, що Starlink – проєкт SpaceX по створенню системи навколоземних супутників для забезпечення жителів Землі високошвидкісним інтернетом. Особливістю цих супутників є їх мала вага – до 500 кг. До середини 2020-х років компанія Маска має намір запустити близько 12 тисяч супутників, що може обійтися в 10 млрд доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 листопада в США стартувала ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX. На борту космічного апарату знаходився європейський супутник Sentinel-6.

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