SpaceX успішно запустила ракету з супутниками Starlink. Відео

У середу, 25 листопада, американська компанія Ілона Маска SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9.

Як йдеться на офіційній сторінці в Twitter, запуск ракети відбувся в 04:13 за Києвом на космодромі на мисі Канаверал (штат Флорида). Відзначається, що SpaceX вивела на низьку навколоземну орбіту 16-ю партію інтернет-супутників Starlink.

"Вивід 60 супутників Starlink підтверджено", – йдеться в повідомленні.

Космічні апарати вийшли на орбіту Землі через 14 хвилин 46 секунд після старту. Додамо, орбітальне група SpaceX вже складається з 953 супутників Starlink.

Пояснимо, що Starlink – проєкт SpaceX по створенню системи навколоземних супутників для забезпечення жителів Землі високошвидкісним інтернетом. Особливістю цих супутників є їх мала вага – до 500 кг. До середини 2020-х років компанія Маска має намір запустити близько 12 тисяч супутників, що може обійтися в 10 млрд доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 листопада в США стартувала ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX. На борту космічного апарату знаходився європейський супутник Sentinel-6.