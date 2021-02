SpaceX успішно запустила ракету з 60 інтернет-супутниками

У четвер, 4 лютого, в США компанія Ілона Маска SpaceX запустила на орбіту ракету-носій Falcon 9 із партією з 60 комунікаційних супутників Starlink.

Запуск було проведено з мису Канаверал у Флориді в 01:19 (08:19 за Києвом). Трансляція велася на сайті компанії.

Після старту ракети її багаторазова перша ступінь успішно приземлилася на плавучу платформу Of Course I Still Love You ("Звичайно, я все ще тебе люблю").

Маск у Twitter написав, що запуск був складним: "Це було важко".

Додамо, що цей запуск став 18-м за рахунком для компанії. Раніше SpaceX запустила на орбіту 143 супутники, що стадо рекордом.

Відзначимо, що раніше світовий рекорд належав індійській місії PSLV-C37, що 15 лютого 2017 року змогла разом запустити в космос 104 супутники.

Орбітальне угруповання SpaceX вже складається з 1023 космічних апаратів системи Starlink. Наразі компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/4idBRdW65H — SpaceX (@SpaceX) February 4, 2021

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/96pHRHXZi0 — SpaceX (@SpaceX) February 4, 2021

