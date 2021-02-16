SpaceX успішно запустила Falcon 9, але ракета потонула під час посадки. Відео

У вівторок, 16 лютого, в США компанія Ілона Маска SpaceX запустила ракету Falcon 9 з 60 супутниками Starlink.

Як повідомляє сайт компанії, запуск відбувся в 5:59 за Києвом з майданчика SLC-40 на мисі Канаверал, штат Флорида. Однак після зльоту багаторазова перший ступінь Falcon 9 не змогла здійснити керовану посадку на плавучу платформу в океані, і вона впала в воду.

За планом Falcon 9 мала спуститись в 633 км від місця старту, проте морські кораблі SpaceX ловили стулки обтічника приблизно в 700 км від місця запуску.

Відзначимо, що до цього випадку багаторазова ступінь використовувалася для запусків вже в шостий раз.

Водночас у SpaceX підкреслили, що ракета доставила супутники і всі вони вийшли на орбіту.

Нагадаємо, що раніше SpaceX в черговий раз успішно запустила ракету з 60 інтернет-супутниками Starlink.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія SpaceX розширила сферу бета-тестування свого супутникового інтернет-сервісу Starlink, заявивши, що тепер приймає попередні замовлення від потенційних клієнтів. Швидкість з'єднання буде варіюватися від 50 до 150 Мбіт/с, а ціна на даному етапі становить 99 доларів на місяць.