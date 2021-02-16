SpaceX успішно запустила Falcon 9, але ракета потонула під час посадки. Відео

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Технології
4,2 т.
SpaceX успішно запустила Falcon 9, але ракета потонула під час посадки. Відео

У вівторок, 16 лютого, в США компанія Ілона Маска SpaceX запустила ракету Falcon 9 з 60 супутниками Starlink.

Як повідомляє сайт компанії, запуск відбувся в 5:59 за Києвом з майданчика SLC-40 на мисі Канаверал, штат Флорида. Однак після зльоту багаторазова перший ступінь Falcon 9 не змогла здійснити керовану посадку на плавучу платформу в океані, і вона впала в воду.

За планом Falcon 9 мала спуститись в 633 км від місця старту, проте морські кораблі SpaceX ловили стулки обтічника приблизно в 700 км від місця запуску.

Відзначимо, що до цього випадку багаторазова ступінь використовувалася для запусків вже в шостий раз.

Водночас у SpaceX підкреслили, що ракета доставила супутники і всі вони вийшли на орбіту.

Нагадаємо, що раніше SpaceX в черговий раз успішно запустила ракету з 60 інтернет-супутниками Starlink.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія SpaceX розширила сферу бета-тестування свого супутникового інтернет-сервісу Starlink, заявивши, що тепер приймає попередні замовлення від потенційних клієнтів. Швидкість з'єднання буде варіюватися від 50 до 150 Мбіт/с, а ціна на даному етапі становить 99 доларів на місяць.

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