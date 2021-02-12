Український супутник "Січ" на орбіту може вивести SpaceX Маска: деталі переговорів

Дар'я Дурова Технології 21:17, 12.02.2021 Оновлено: 21:26, 12.02.2021

Україна веде переговори з компанією американського винахідника Ілона Маска SpaceX щодо співробітництва для запуску супутника дистанційного зондування Землі "Січ 2-30 (2-1)", запланованого на грудень-2021.

Про це повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський на телеканалі "Перший діловий". Запис програми було опубліковано в YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Міністр сказав, що на сьогодні космічний апарат практично готовий, потрібні ще остаточний аналіз і технічні перевірки.

"Ми зараз інтенсивно працюємо з потенційною компанією, яка надає послуги із запуску, тому що це не так просто. Це іноземна компанія", – сказав Уруський. І підкреслив, що рішення про співпрацю було ухвалено президентом.

Він уточнив, що йдеться про SpaceX. "У нас реально є вікно для запуску апарата в грудні за допомогою іноземного оператора", – сказав міністр.

Він додав, що експерти перевіряють сумісність апарата з ракетою-носієм.

Уруський також розповів, що особисто побував у Дніпрі на "Південмаші", де перевірив реальний стан космічного апарата.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Уруський заявив, що вивести на навколоземну орбіту космічний апарат дистанційного зондування Землі "Січ 2-30 (2-1)" Україні потрібно до кінця 2021 року.

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