Сонячна електростанція в Чорнобилі: навіщо і як це пропонують зробити

Міністерство екології та природних ресурсів провело презентацію попереднього техніко-економічного обґрунтування створення сонячної електростанції в Чорнобильській зоні відчуження.

Саме така технологія була обрана виходячи з умов цієї території. У зоні відчуження вже частково є необхідна інфраструктура, а особливості експлуатації такого роду електростанції дозволяють мінімізувати необхідність людського втручання в її роботу в зоні постійного радіаційного впливу. "Обозреватель" розповідає, як саме пропонують використовувати зону відчуження для генерації електроенергії.

Робочі місця і внесок в економіку

За словами міністра екології та природних ресурсів України Остапа Семерака, на сьогоднішній день зона відчуження підходить для розвитку відновлюваної енергетики оскільки там є не тільки функціональна інфраструктура, а й фахівці з досвідом роботи в сфері енергетики.

"Ця територія може бути територією, на якій може розвиватися наука, можуть розвиватися інновації. Це територія, на якій може відбуватися співпраця українських вчених зі світовими, що ми сьогодні і спостерігаємо", - сказав Семерак.

Реалізація подібного проекту ще й дозволить внести вклад в економіку країни і створити робочі місця. При цьому, північ Київської області - не найвдаліше місце для використання потенціалу сонячної енергетики, зазначає голова Державного агентства з управління зоною відчуження Віталій Петрук. Але саме на цій території необхідно реалізовувати цей проект, зазначив він.

"Ми повинні скористатися повторної можливістю використовувати частково незадіяну на сьогодні транспортну інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру, ті землі, які не можуть бути використані під інші види людської діяльності", - сказав він.

Більш того, якщо проект буде реалізований, це позитивно позначиться на економічній і соціальній активності на прилеглих до зони відчуження територіях, підкреслив Петрук.

Що передбачає проект

Попереднє техніко-економічне обгрунтування проекту сонячної електростанції для України розробила компанія Tractebel Engineering за фінансової підтримки уряду Франції. Експерти прийшли до висновку, що з технічної та комерційної точки зору в зоні відчуження реально побудувати СЕС з прогнозованою піковою потужністю 1,2 ГВт.

На першому етапі проекту в Tractebel говорять про будівництво двох локацій. Розробники пропонують модульну концепцію СЕС, яка складається з восьми підстанцій потужністю 150 МВт. Конструкція буде складатися з панелей з полікристалічного кремнію по 335 ват на нерухомих опорах з нахилом на 26 градусів. Вони будуть об'єднані в блоки 4х7 панелей. Розробники пропонують використовувати розподільчий пристрій 330 кВ підстанції ЧАЕС, що вимагає його часткової реконструкції.

В цілому, прогнозована пікова потужність в 1,2 ГВт - це трохи більше, ніж виробляв один з чотирьох енергоблоків ЧАЕС, зазначив віце-президент Tractebel Бернард Хаммер. Розробники прийшли до висновку, що, з одного боку реалізації проекту сприяє вже існуюча інфраструктура, але, з іншого, ускладнює його радіоактивне забруднення території. Зокрема, проект повинен враховувати радіаційний контроль і захист під час будівництва, експлуатації та виведення з неї, дезактивацію обладнання, матеріалів і персоналу, поводження з радіоактивними відходами. Ці аспекти не тільки накладають обмеження, але і збільшують витрати в порівнянні з типовим проектом СЕС. Однак, на думку розробників, в даному випадку економіку проекту вони не підривають.

Якщо проект почнуть реалізовувати, орієнтовний час будівництва однієї підстанції складе близько 17 місяців, але можна будувати кілька блоків одночасно.

На даний момент в 100 метрах від четвертого енергоблоку ЧАЕС консорціум Enerparc AG - Rodina Energy Group вже побудував невелику сонячну електростанцію. Її потужність - 1 МВт. Це пілотний проект, зараз станція знаходиться на стадії введення в експлуатацію.

Нагадаємо, що раніше на території зони відчуження було створено біосферний заповідник .