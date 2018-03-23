Смерть від бездушної машини: топ-10 вбивств людей роботами

Розвиток робототехніки та автоматизації, безумовно, необхідні для переходу людства на новий технологічний рівень. Але, як і в будь-який інший високотехнологічній сфері, тут є свої ризики.

Проблема посилюється тим, що нинішній рівень розвитку штучного інтелекту не дозволяє бездушним машинам швидко і адекватно визначати рівень небезпеки, а отже, і розуміти - чи знаходиться перед ним людина чи матеріал, з яким робот був запрограмований працювати. Про десяток випадків загибелі людей від "рук" роботів пише Hi-News.ru .

Джошуа Браун

Джошуа Браун став першою людиною, загиблою в результаті аварії за участю безпілотного автомобіля. Трагедія трапилася 7 травня 2016 року, коли електромобіль Tesla Model S рухався по дорозі американського містечка Віллістон. Оснащене системою безпілотного керування авто не змогло визначити, що перед ним знаходиться - чисте небо, чи 18-колісна вантажна фура. Автомобіль Брауна влетів під центральну частину тягача як ніж у масло і через мить вийшов з іншого боку. Машина із зрізаним дахом вилетіла з дороги, пролетіла через два паркани, а потім врізалася в стовп.

Після внутрішнього розслідування Tesla заявила, що в софті автомобіля не було виявлено ніяких помилок, і відразу ж спробувала захистити себе від будь-якого звинувачення в цій аварії. При цьому про інцидент публічно було оголошено лише 30 червня, тобто фактично через місяць після аварії. Компанія заявила, що система автопілота її автомобілів на момент аварії не була ідеальною (повноцінною), а тому правила чітко вимагали від водія постійної уваги і наявності рук на кермі. За час цієї 37-хвилинної поїздки Браун тільки на 25 секунд прибрав руки з керма. Вони і виявилися для нього останніми в його житті.

Роберт Вільямс

Роберт Вільямс став першою людиною в історії, вбитою роботом. Інцидент стався на фабриці Ford в місті Флет-Рок, штату Мічиган 25 січня 1979 року. Вільямс загинув від роботизованої руки вагою в 1 тонну, яка його вдарила, коли він намагався самостійно дістати нову виготовлену деталь.

Завдання роботизованої руки полягала в перекладанні нових деталей з одного місця на інше. Однак накопичені помилки в ПЗ, що вказували неправильну інформацію про кількість деталей, які перебували в той момент на стелажі, змусили Вільямса самостійно піднятися по сходах і дістати потрібну деталь. У цей момент машина його і вбила. Розслідування показало, що причиною загибелі людини стала дуже слабка техніка безпеки на підприємстві, і в тому числі відсутність попереджувальних звукових сигналів, які говорили б про небезпечну присутність людини. Компанія виплатила родині загиблого 10 мільйонів доларів.

Дев'ять південноафриканських солдатів

В результаті інциденту, що стався в 2007 році, загинуло дев'ять південноафриканських солдатів і ще 14 отримали серйозні поранення. Вбивцею стало автоматичне комп'ютеризоване зенітне знаряддя Ерлікон GDF-005. Воно управлялося системою, призначеною для автоматичного пошуку, захоплення і атаки противника без участі людини. Знаряддя навіть мало систему самостійної перезарядки, що могло зробити його ще смертельнішою.

Солдати проходили тренування на одній з баз Північно-Капській провінції ПАР, коли зенітне знаряддя спочатку заклинило, потім, за словами очевидців, в ньому щось вибухнуло, а потім зенітка відкрила неконтрольований вогонь, випустивши з двох своїх стволів двісті п'ятдесят 35-мм фугасних снарядів в людей, що знаходилися поруч з ним.

У числі передбачуваних причин "бунту" зенітної гармати називалися і збій в програмному забезпеченні, і механічні несправності. Згідно з коментарями представників деяких компаній, що займаються виробництвом зброї, подібний інцидент був далеко не єдиним, і їм вже доводилося стикатися з аналогічними ситуаціями. Просто цей випадок виявився першим, коли в такому інциденті загинули люди.

Міка Джонсон

7 липня 2016 року в американському місті Даллас сталася стрілянина зі смертельними наслідками. На грунті гніву з приводу недавніх вбивств поліцейськими кількох темношкірих жителів, що прокотилися хвилею в різних містах США, Міка Джонсон застрелив п'ятьох поліцейських і поранив ще дев'ятьох, двоє з яких були цивільними. Перших трьох поліцейських він убив близько 9 вечора, під час ще мирних на той момент протестів. Після цього він спробував сховатися в коледжі в Ель-Сентро, де на вході вбив ще одного офіцера поліції і зайняв очікувальну позицію, щоб вбити ще кілька поліцейських.

Протягом наступних п'яти годин поліція безрезультатно намагалася вести з Джонсом переговори, проте той не бажав здаватися і погрожував підірвати кілька бомб. В кінцевому підсумку терпіння у поліції закінчилося, і офіцери запропонували Джонсону два вибори: або він здається і виходить назовні з піднятими руками, або залишається всередині і в такому випадку поліція готова застосувати силу. Вбивця вирішив вибрати другий варіант.

Незабаром злочинець зрозумів, яку силу мали на увазі поліцейські, коли ті причепили брикет вибухівки C4 до руки робота і відправили останнього в підземну парковку коледжу, де ховався вбивця. Машина, "пожертвувавши" собою, забрала в пекло і Джонсона. Це був перший випадок, принаймні в поліцейській практиці, коли для усунення злочинця використовувався робот. Іронія ще й в тому, що сам робот призначався для розмінування.

Кендзі Урада

Кендзі Урада став другою жертвою робота в історії, а також першим загиблим від руки робота в Японії. Інцидент стався в 1981 році на заводі компанії Kawazaki Heavy Industries в місті Акасі, коли Урада проводив ремонт одного з роботів. Як з'ясувалося пізніше, робот в потрібний момент не був вимкнений, хоча мав бути. Механічна рука зіштовхнула бідного інженера в дробарку, де чоловік і загинув. Врятувати бідолаху не вдалося - приїхали до місця трагедії колеги Кендзі просто не знали, як вимкнути дробарку.

Після довгих розглядів інспектори прийшли до висновку, що Урада не забув вимкнути техніку - потрібний тумблер він все-таки натиснув. Однак після цього він сам же випадково зачепив тумблер, тим самим активувавши тільки що відключене пристрій.

Невідомий

Трагедія сталася в 2015 році на заводі автоконцерну Volkswagen в німецькому місті Баунаталь. Неназваний 21-річний молодий чоловік входив в команду інженерів, які розробили робота і займалися його установкою. Машина убила свого творця, проломивши тому грудну клітину, після того як схопила і жбурнула про металеві пластини. Від отриманих травм, несумісних з життям, чоловік помер в лікарні.

ЗМІ повідомляли, що робот-вбивця повинен був використовуватися на лінії по виробництву двигунів. Як і належить за технікою безпеки, робот знаходився всередині захисної клітки. У той же час в ній знаходився і інженер, який займався установкою і налаштуванням машини. У своїй заяві Volkswagen припустила, що установка могла рушити за сигналом іншого робітника, який знаходився в той момент із зовнішнього боку. Внаслідок помилки робот і вбив нещасного.

Ванда Холбрук

У липні 2015 року 57-річна Ванда Холбрук, співробітниця заводу Ventra Ionia Mains в Детройті, який виробляє автозапчастини (бампери і причепи для вантажівок) загинула через збій в механізмі робота, який своїми "руками" роздробив їй голову.

На заводі Холбрук займалася моніторингом несправностей на лініях. Як писалося в звіті комісії, що розслідувала цю трагедію, "рука робота несподівано схопила Ванду, дотягнувшись до секції, де вона працювала. Після цього, вдаривши і роздавав голову Ванди між зчіпками збірки, спробувала помістити її голову в спеціальне пристосування-зажим".

Робоче місце Ванди займало площу 800 квадратних футів, в якому роботи брали бампери вантажівок і приварювали до них металеві пластини. У документах писалося, що вона працювала ніби в клітці в той момент, коли рука робота проникла на її територію і притиснула її голову до арматури.

Те, що сталася надзвичайна подія, інші співробітники Ventra помітили лише після того, як деякі звичайні операції перестали функціонувати звичним чином. Саме після цього вони попрямували в секцію Ванди Холбрук і вирішили з'ясувати, що сталося. Холбрук була знайдена колегами в несвідомому стані і померла через 40 хвилин після аварії.

Рука робота фактично намагалася встановити голову Ванди в спеціальний затискач для деталі, що само по собі здалося вкрай неймовірним, оскільки зажим не може утримувати відразу дві деталі одночасно - на момент інциденту деталь вже перебувала в затиску.

Чоловік загиблої подав позови проти п'яти компаній, які брали участь у виробництві цього робота.

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Ана Марія Вітал

У 2009 році роботом-паллетізатором компанії Golden State Foods на заводі в промисловому районі Лос-Анджелеса була вбита 40-річна Ана Марія Вітал. Машина використовувалася в процесі установки упаковки (коробок) на палету (піддон).

У якийсь момент одна з коробок застрягла всередині робота, і Марія увійшла в його клітку для того, щоб відновити хід упаковки. Так як машина весь цей час була включена, робот схопив Ану Марію, як одну з упаковок, з якими він працював, а потім просто розчавив її тіло, не дивлячись на спроби механіків її звільнити.

Рамжі Лал

У 2015 році 24-річний Рамжі Лал, який працював загрузчиком металу, був заколотий до смерті одним з роботів заводу компанії SKH Metals в індійському місті Манса. Завдання робота зводилася до переміщення зварених між собою металевих листів. Один з таких листів виявився неправильно розташований, і Рамжі спробував його поправити. Правда, виявився недостатньо спритним, і рука робота заколола його гострим краєм листа в живіт. Повідомлялося також, що загинув він від удару струмом.

Насправді Лал помер не відразу. Очевидці події викликали швидку, і людини привезли лікарню, де через 20-30 хвилин він і помер. Розтин показав, що його ребра і черевна порожнина перетворилися на справжнє місиво, а помер він від обширного внутрішньої кровотечі. При цьому ніяких ознак ураження струмом патологоанатоми не знайшли. Однак в офіційному звіті говорилося, що причиною смерті стало смертельне ураження електричним струмом.

Регіна Ельза

У червні 2016 року, за два тижні до власного весілля, від "руки" робота загинула 20-річна Регіна Ельза. Нещасний випадок стався на фабриці Ajin USA, що займається виробництвом деталей для автомобілів компаній Hyundai і Kia.

Ельза з колегами намагалася самостійно полагодити робота, що вийшов з ладу, після численних дзвінків в ремонтний відділ, де ніхто не брав трубку. В результаті робот несподівано перезавантажився і дуже сильно штовхнув Ельзу в іншу машину, завдавши жахливих травм. Співробітницю фабрики спочатку доставили в медичний центр Східної Алабами, а потім гелікоптером відправили в травматологічний центр в Бірмінгемі. На жаль, травми виявилися дуже серйозні, і наступного ранку дівчина померла.

Інцидент привернув підвищену увагу влади. Було встановлено, що керівництво фабрики Ajin USA, прагнучи збільшити прибуток, порушило відразу кілька протоколів безпеки. Всього за два тижні до інциденту Міністерство праці США висунуло підприємству позов в розмірі 2,7 мільйони доларів за порушення 27 різних правил безпеки. Перевірка також показала, що співробітники Ajin USA часто переробляли. Іноді керівництво вимагало від них працювати 7 днів на тиждень без вихідних і часто підбивало самостійно ремонтувати роботів, що виходили з ладу.

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