Смартфони з Android атакував вірус, що майже не видаляється

Пристрої на операційній системі Android версії 5.1 і нижче опинилися в небезпеці – нова версія вірусу-трояна може за короткий час вивести з ладу ваш смартфон або планшет.

Про троян Android.Xiny, який майже неможливо очистити, розповіли розробники антивірусного програмного забезпечення Dr.Web.

Вірус без дозволу користувача встановлює на заражені пристрої безліч платних та безкоштовних додатків.

Оскільки версією ОС Android 5.1 і нижче користуються 25 – 26% власників смартфонів на Android, то потенційна кількість можливих постраждалих вражає.

В "Доктор Веб" вважають, що творці вірусу заробляють на партнерських програмах, отримуючи частку виручки від розробників додатків.

При цьому троян сам видаляє деякі встановлені додатки на пристроях, можливо, щоб звільнити місце, а також позбавляється від додатків для управління root-правами. Таким чином він позбавляє користувача можливості видалити троянські компоненти, встановлені в системний розділ.

Щоб позбутися від вірусу, доведеться замінити операційну систему, заявили в Dr.Web. За словами експертів, іншими способами видалити шкідливу програму все ж можливо, але це "дуже складно".

За троянами сімейства Android.Xiny експерти спостерігають з 2015 року, і нові їх модифікації з розширеним функціоналом з'являються регулярно.

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