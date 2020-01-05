Головна Новини
5 січня • оновлено в 11:25
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини техніки і технології

Смартфони Android у небезпеці через відому програму: як захиститися

5.6т
Читати матеріал російською

Мільйони власників смартфонів на платформі Android у небезпеці з вини Google. Вбудований популярний додаток несе в собі приховану загрозу – система почала попереджати користувачів про те, що месенджер Google Allo заражений.

Йдеться про проект Allo, який був закритий ще з березня 2019 року і в свіжих оновлення Android цей месенджер автоматично видалявся. Та на старих пристроях, які не отримують оновлень, цей додаток досі залишається і є потенційною загрозою безпеці. В принципі, додаток можна встановити і зараз, якщо завантажити з інтернету файл APK.

Новини
Названий найкращий смартфон 2019 року: які характеристики

Як повідомляє Android Authority, проблема з безпекою зачіпає в основному фірмові смартфони Google, у тому числі Pixel XL, Pixel 2 XL і Nexus 5X, з встановленим антивірусом Avast, а також Huawei P20 Pro і Mate 20 Pro.

Попередження

Попередження

Смартфони Android у небезпеці через відому програму: як захиститися

У попередженні система радить видалити Google Allo негайно. Поки компанія ніяк ситуацію не прокоментувала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, смартфони iPhone 5 загрожують перетворитися у "цеглини". На них буде неможливим використання магазину App Store і сервісу iCloud, можна буде переглядати веб-сторінки і повідомлення електронної пошти.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "огляд техніки" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
огляд техніки
Місце
Україна
Теги
безпека мобільний телефон
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
5
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини технологій

Топпублікації

Топблоги