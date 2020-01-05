Смартфони Android у небезпеці через відому програму: як захиститися

Мільйони власників смартфонів на платформі Android у небезпеці з вини Google. Вбудований популярний додаток несе в собі приховану загрозу – система почала попереджати користувачів про те, що месенджер Google Allo заражений.

Йдеться про проект Allo, який був закритий ще з березня 2019 року і в свіжих оновлення Android цей месенджер автоматично видалявся. Та на старих пристроях, які не отримують оновлень, цей додаток досі залишається і є потенційною загрозою безпеці. В принципі, додаток можна встановити і зараз, якщо завантажити з інтернету файл APK.

Як повідомляє Android Authority, проблема з безпекою зачіпає в основному фірмові смартфони Google, у тому числі Pixel XL, Pixel 2 XL і Nexus 5X, з встановленим антивірусом Avast, а також Huawei P20 Pro і Mate 20 Pro.

Попередження

У попередженні система радить видалити Google Allo негайно. Поки компанія ніяк ситуацію не прокоментувала.

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