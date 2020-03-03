Як не вбити батарею в телефоні: п'ять способів врятувати улюблений гаджет

Подобається комусь чи ні, але смартфони - важлива частина життя кожного з нас, тому будь-які несправності гаджета викликають закономірне занепокоєння і роздратування.

Напевно, саме слабке місце сучасних смартфонів — батарея, яка швидко зношується. Розповідаємо, як продовжити існування акумулятора телефона.

Ахіллесова п'ята

Акумулятор смартфона дозволяє постійно залишатися на зв'язку, але потребує періодичної підзарядки. Однак у батарей, навіть в самих останніх моделях, існує великий недолік – з плином часу їх ефективність знижується, що позначається на часі використання.

Чим довше експлуатується телефон, тим менше часу акумулятор зберігає заряд. Вирішити цю проблему можливо, максимально уповільнивши цей процес.

Цикли заряду акумулятор для смартфона

Будь-який акумулятор має показник довговічності. Він вимірюється кількістю раз, скільки його можна повністю зарядити і розрядити. Коли термін виходить, працездатність пристрою поступово знижується, поки не виявляється, що він повністю підлягає заміні, так як вже не здатний зберігати заряд.

Ефективний вихід з цієї ситуації – почати більш економно витрачати заряд батареї, що може дозволити істотно продовжити термін її експлуатації.

Але варто пам'ятати, що батареї починають застарівати навіть якщо вони вийняті з смартфона. Тому не має ніякого сенсу продовжувати життя акумулятора, зберігаючи його до кращих часів – це абсолютно безглуздо.

Як продовжити життя акумулятора

Існує кілька порад, прислухаючись до яких, можна істотно продовжити термін служби свого смартфона і акумулятора в ньому. Зупинимося на основних з них:

Корисно створити оптимальні умови, при яких батарея мобільного телефону кращого всього зберігає свої властивості. Акумулятор має максимально енергоємністю при температурі від 0 до +25 градусів. Це означає, що необхідно виключити сильні перегріви або переохолодження. Не варто користуватися телефоном в спеку під прямими сонячними променями, а й в мороз, коли на вулиці сильно нижче нуля, його краще не діставати.

Акумулятор сучасного смартфона — це літій-іонна батарея. Її фізичні та хімічні властивості такі, що найкраще вона зберігається, якщо рівень заряду знаходиться в проміжку від 40 до 80 відсотків. Отже, щоб максимально продовжити термін служби акумулятора, необхідно стежити, щоб рівень заряду батареї знаходився в цьому діапазоні. При цьому час від часу необхідно здійснювати повну розрядку, а потім 100-відсоткову зарядку акумулятора. Фахівці відзначають, що це досить робити в середньому один раз на місяць.

Скоротити витрати батареї мобільного телефону вдасться, якщо завести корисну звичку відключати інтернет і Wi-Fi, коли в них відпадає необхідність.

Варто пам'ятати про те, що додатки, якими ви не користуєтеся, але залишаєте в фоновому режимі, все одно витрачають заряд акумулятора, нехай і трохи. Однак це все одно призводить до додаткового навантаження на батарею. Так що не використовувані додатки потрібно не згортати, а закривати вручну.

Велика кількість енергії витрачає дисплей смартфона. Тому не варто постійно включати максимальну яскравість, а тримати її на оптимальному рівні, що залежить від освітлення в даний момент.

Багато енергії у батареї віднімає вибросигнал. По можливості від його використання слід відмовитися.

Не рекомендується без потреби перезавантажувати смартфон. Це також сильно знижує рівень заряду акумулятора кожен раз.

Якщо ви будете дотримуватися всіх цих порад і рекомендацій, зможете користуватися своїм акумулятором максимально довго.

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