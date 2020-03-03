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3 березня • оновлено в 22:02
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Як не вбити батарею в телефоні: п'ять способів врятувати улюблений гаджет

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Подобається комусь чи ні, але смартфони - важлива частина життя кожного з нас, тому будь-які несправності гаджета викликають закономірне занепокоєння і роздратування.

Напевно, саме слабке місце сучасних смартфонів — батарея, яка швидко зношується. Розповідаємо, як продовжити існування акумулятора телефона.

Ахіллесова п'ята

Акумулятор смартфона дозволяє постійно залишатися на зв'язку, але потребує періодичної підзарядки. Однак у батарей, навіть в самих останніх моделях, існує великий недолік – з плином часу їх ефективність знижується, що позначається на часі використання.

Слабка батарея в смарфона: як уникнути швидкого зносу акумулятора

Чим довше експлуатується телефон, тим менше часу акумулятор зберігає заряд. Вирішити цю проблему можливо, максимально уповільнивши цей процес.

Цикли заряду акумулятор для смартфона

Будь-який акумулятор має показник довговічності. Він вимірюється кількістю раз, скільки його можна повністю зарядити і розрядити. Коли термін виходить, працездатність пристрою поступово знижується, поки не виявляється, що він повністю підлягає заміні, так як вже не здатний зберігати заряд.

Слабка батарея в смарфона: як уникнути швидкого зносу акумулятора

Ефективний вихід з цієї ситуації – почати більш економно витрачати заряд батареї, що може дозволити істотно продовжити термін її експлуатації.

Але варто пам'ятати, що батареї починають застарівати навіть якщо вони вийняті з смартфона. Тому не має ніякого сенсу продовжувати життя акумулятора, зберігаючи його до кращих часів – це абсолютно безглуздо.

Як продовжити життя акумулятора

Існує кілька порад, прислухаючись до яких, можна істотно продовжити термін служби свого смартфона і акумулятора в ньому. Зупинимося на основних з них:

  • Корисно створити оптимальні умови, при яких батарея мобільного телефону кращого всього зберігає свої властивості. Акумулятор має максимально енергоємністю при температурі від 0 до +25 градусів. Це означає, що необхідно виключити сильні перегріви або переохолодження. Не варто користуватися телефоном в спеку під прямими сонячними променями, а й в мороз, коли на вулиці сильно нижче нуля, його краще не діставати.

Слабка батарея в смарфона: як уникнути швидкого зносу акумулятора

  • Акумулятор сучасного смартфона — це літій-іонна батарея. Її фізичні та хімічні властивості такі, що найкраще вона зберігається, якщо рівень заряду знаходиться в проміжку від 40 до 80 відсотків. Отже, щоб максимально продовжити термін служби акумулятора, необхідно стежити, щоб рівень заряду батареї знаходився в цьому діапазоні. При цьому час від часу необхідно здійснювати повну розрядку, а потім 100-відсоткову зарядку акумулятора. Фахівці відзначають, що це досить робити в середньому один раз на місяць.

  • Скоротити витрати батареї мобільного телефону вдасться, якщо завести корисну звичку відключати інтернет і Wi-Fi, коли в них відпадає необхідність.

  • Варто пам'ятати про те, що додатки, якими ви не користуєтеся, але залишаєте в фоновому режимі, все одно витрачають заряд акумулятора, нехай і трохи. Однак це все одно призводить до додаткового навантаження на батарею. Так що не використовувані додатки потрібно не згортати, а закривати вручну.

Слабка батарея в смарфона: як уникнути швидкого зносу акумулятора

  • Велика кількість енергії витрачає дисплей смартфона. Тому не варто постійно включати максимальну яскравість, а тримати її на оптимальному рівні, що залежить від освітлення в даний момент.

  • Багато енергії у батареї віднімає вибросигнал. По можливості від його використання слід відмовитися.

  • Не рекомендується без потреби перезавантажувати смартфон. Це також сильно знижує рівень заряду акумулятора кожен раз.

Якщо ви будете дотримуватися всіх цих порад і рекомендацій, зможете користуватися своїм акумулятором максимально довго.

Також читайте на OBOZREVATEL, як за п'ять хвилин якісно посилити сигнал Wi-Fi-роутера.

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