Складено топ-10 кращих ігор 2020 року

Олексій Тітофф Технології 02:48, 3.01.2021

Портал Metacritic зібрав відгуки критиків в мережі та назвав кращі ігри 2020 роки для персонального комп'ютера.

За версією агрегатора, грою року став Half-Life: Alyx, яка набрала 93 бали їх 100 можливих. У топ-10 гри відбиралися за простим принципом: вище рейтинг – вище і місце в топі.

Так виглядає перша найкращих ігор 2020 року за версією Metacritic:

  • Half-Life: Alyx – 93/100

  • Hades – 93/100

  • Microsoft Flight Simulator – 91/100

  • Crusader Kings III – 91/100

  • Spelunky 2 – 91/100

  • There Is No Game: Wrong Dimension – 89/100

  • Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 – 88/100

  • Ori and the Will of the Wisps – 88/100

  • Halo 3 (The Master Chief Collection) – 88/100

  • F1 2020 – 88/100

Додамо, що повз топ-10 пройшли такі хіти як DOOM Eternal (11 місце), Death Stranding (15), Cyberpunk 2077 (18), а Assassin's Creed Valhalla виявилася аж на 34 місці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Metacritic назвав найгірші ігри 2020 року.

Коментувати
Технології

Дивіться також

Їжа, якої не існувало в СРСР

У Луганську "Урал" з окупантами провалився під землю. Фото

Голубовська: унікальний лікар зібрався виїхати з України через зарплату в 8 тис. грн

Українці пояснили, чому почали дивитися "Дизель шоу" замість "Вечірнього Кварталу"

В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки доведеться платити