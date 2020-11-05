Складено рейтинг потужних смартфонів за різною ціною

Експерти бенчмарка AnTuTu опублікували рейтинг смартфонів, які найкраще підходять до категорії з позиції ціна – продуктивність.

Аналітики склали рейтинг, розділивши пристрої за ціною від 225 до 675 доларів США.

У початковій категорії смартфонів до 225 доларів у першій десятці опинилися відразу шість смартфонів від китайського виробника Xiaomi – Redmi. На вершині топу розмістився Redmi 10X 5G з 6/128 ГБ пам'яті.

У список пристроїв за ціною від 226 до 300 доларів потрапили всього п'ять телефонів, де на вершині знову – Redmi K30 і Redmi K30 5G. Водночас у середньому ціновому сегменті опинилися iQOO Z1x, vivo Y51s 5G і OPPO A72 5G.

Найкращим за ціною від 301 до 449 доларів став знову бренд Redmi – Redmi K30s. Далі йдуть realme X7 Pro 5G і Redmi K30 Pro. Категорію 450 до 674 доларів очолив смартфон Redmi K30 Pro.

Серед флагманів, чия ціна вища за 675 доларів, на вершині рейтингу опинився смартфон iQOO 5 Pro. Високі позиції також посіли Meizu 17 Pro і Xiaomi Mi10 Ultra з 8/128 ГБ пам'яті.

Як повідомляв OBOZREVATEL: