Складено рейтинг потужних смартфонів за різною ціною
Експерти бенчмарка AnTuTu опублікували рейтинг смартфонів, які найкраще підходять до категорії з позиції ціна – продуктивність.
Аналітики склали рейтинг, розділивши пристрої за ціною від 225 до 675 доларів США.
У початковій категорії смартфонів до 225 доларів у першій десятці опинилися відразу шість смартфонів від китайського виробника Xiaomi – Redmi. На вершині топу розмістився Redmi 10X 5G з 6/128 ГБ пам'яті.
У список пристроїв за ціною від 226 до 300 доларів потрапили всього п'ять телефонів, де на вершині знову – Redmi K30 і Redmi K30 5G. Водночас у середньому ціновому сегменті опинилися iQOO Z1x, vivo Y51s 5G і OPPO A72 5G.
Найкращим за ціною від 301 до 449 доларів став знову бренд Redmi – Redmi K30s. Далі йдуть realme X7 Pro 5G і Redmi K30 Pro. Категорію 450 до 674 доларів очолив смартфон Redmi K30 Pro.
Серед флагманів, чия ціна вища за 675 доларів, на вершині рейтингу опинився смартфон iQOO 5 Pro. Високі позиції також посіли Meizu 17 Pro і Xiaomi Mi10 Ultra з 8/128 ГБ пам'яті.
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