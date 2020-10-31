Складено рейтинг найпопулярніших брендів смартфонів

У трійці лідерів популярності брендів смартфонів виявилися пристрої від Samsung, Huawei і Xiaomi.

Apple виявилася на четвертому місці в рейтингу, який склала міжнародна консалтингова компанія IDC за підсумком третього кварталу 2020 року, передає Gizmochina.

На першому місці опинилася корейська компанія Samsung, яка за останні три місяці продала 80,4 мільйона смартфонів і отримала значну частку ринку в 22,7%. Китайська корпорація Huawei реалізувала 51,9 мільйонів смартфонів (14,7% ринку).

Xiaomi продала 46,5 мільйона смартфонів, що склало 13,1% світових продажів. Відзначається, що за рік китайський бренд збільшив цей показник на 42%.

"Яблучна" компанія продала 41,6 мільйона iPhone різних моделей. П'яте місце після Apple зайняла компанія Vivo – 31,5 млн проданих пристроїв.

На частку інших виробників смартфонів сумарно припало 101,7 мільйона гаджетів, які були реалізовані за три місяці. Всього було продано 353,6 млн смартфонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL: