|Технології
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини техніки і технології

Складається навпіл: в мережу злили відео незвичайного iPhone

937Читати матеріал російською

Дизайнер Антоніо Де Роса розробив телефон iPhone, якій складається навпіл, модель отримала назву X Fold.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі ConceptsiPhone. Телефон має два екрани, зовнішній, 6,6-дюймовий - Super Retina Amoled-дисплей 2960x1440 пікселів і дуже вузькими рамками (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).

Внутрішній екран має діагональ 8,3 дюйма і 2960x2880 пікселів. У ньому немає "фірмового" козирка, але є подвійна камера на 10 і 8 мегапікселів.

iPhone, якій складається навпіл

iPhone, якій складається навпіл

Скріншот

iPhone, якій складається навпіл

iPhone, якій складається навпіл

Скріншот

Новини
Не iPhone і не Samsung: названо найкращий у світі смартфон

Концептуальний смартфон має потрійну основну камеру. За задумом дизайнера iPhone може продаватися в оригінальній трикутній коробці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий iPhone від компанії Apple, який покажуть восени 2019 року, отримає низку інновацій. Смартфон буде мати потрійну основну камеру.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки