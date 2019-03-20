Складається навпіл: в мережу злили відео незвичайного iPhone

Дизайнер Антоніо Де Роса розробив телефон iPhone, якій складається навпіл, модель отримала назву X Fold.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі ConceptsiPhone. Телефон має два екрани, зовнішній, 6,6-дюймовий - Super Retina Amoled-дисплей 2960x1440 пікселів і дуже вузькими рамками (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).

Внутрішній екран має діагональ 8,3 дюйма і 2960x2880 пікселів. У ньому немає "фірмового" козирка, але є подвійна камера на 10 і 8 мегапікселів.

iPhone, якій складається навпіл Скріншот

iPhone, якій складається навпіл Скріншот

Концептуальний смартфон має потрійну основну камеру. За задумом дизайнера iPhone може продаватися в оригінальній трикутній коробці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий iPhone від компанії Apple, який покажуть восени 2019 року, отримає низку інновацій. Смартфон буде мати потрійну основну камеру.

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