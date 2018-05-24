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Сигнал окупантам від України: з'явилося відео випробувань нової потужної зброї

8.1тЧитати новину російською

Державне Київське конструкторське бюро "Луч" разом з іноземними партнерами провели випробування нового бойового модуля.

Як повідомляється на сторінці КБ "Луч" у Facebook, новий модуль розміщується на шасі броньованої техніки і оснащується сучасними керованими ракетами "Скіф".

Також бойовий модуль обладнаний системою наведення, яка дозволяє застосовувати його для ураження нерухомих і рухомих броньованих цілей, що мають комбіновану, рознесену або монолітну броню з динамічним захистом.

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Більше того, система наведення в новому бойовому модулі дозволяє використовувати його для ураження малорозмірних цілей типу довготривалих вогневих точок, танка в окопі, легкоброньованих об'єктів, вертольотів, завислих, надводних цілей і живої сили противника в будь-який час доби.

Відзначається, що при випробуванні всі ракети потрапили точно в ціль і виконали свою задачу на 100%.

Як повідомлявOBOZREVATEL, Україна почала розробку власного Javelin.

Місце
Україна
Об'єкт
Збройні сили України
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