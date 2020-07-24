Штучний інтелект уперше навчили говорити українською: зі сленгом і без цензури

Штучний інтелект уперше навчили говорити українською мовою зі сленгом і без цензури.

Це вдалося зробити розробникам із технологічного креативного агентства ISD Group, пише AIN.ua. Він може генерувати текст, який максимально нагадує мову людей.

"Головним викликом було створити таку модель, яка зможе спілкуватися українською, як звичайна людина, зі сленгом і без цензури", – прокоментував генеральний директор ISD Group Віктор Шкурба.

Розробленням займалася команда з восьми осіб, воно тривало пів року. Спочатку створили мовний корпус нейромережі з відкритих баз словників українських розробників. За основу для тренування взяли три гігабайти творів українською з онлайн-бібліотек. Генератор доповнили інструментами, які допомагають будувати контекст і правильний порядок слів.

"Цього було мало, адже на виході нейромережа "говорила" старомодно. Згодом до мовного корпусу додали субтитри сучасних фільмів, серіалів, блоги, твіти та інший user-generated контент із соціальних мереж. Так інтелект почав говорити сучасно і сленгово", – зазначили розробники.

Спробувати поспілкуватися зі штучним інтелектом можна на сайті проєкту.

Раніше OBOZREVATEL писав, що штучний інтелект першим зафіксував спалах коронавірусу в Китаї.