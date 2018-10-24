Трагедія у метро Риму: названо можливу причину

Трагедія із футбольними вболівальниками у метрополітені Риму, де ескалатор почав рухатися із великою швидкістю, могла статися через поломки мотора і проблем із поршнем.

Про це OBOZREVATEL розповіла Наталія Макогон, радник начальника КП "Київський метрополітен". За її словами, у конструкції ескалатора може заклинити поршень або не спрацювати мотор, також може зійти щабель.

"Відмовляє обладнання і, відповідно, по-іншому починає працювати ескалатор. У нас таких випадків не було", — зазначила Макогон.

Причини можуть бути різними, каже радник начальника "Київського метрополітену". Римські фахівці повинні зробити експертизу й коментувати цю ситуацію, у тому числі з огляду на те, як у них працюють ескалатори.

"Тому, поки фахівці не подивляться і не скажуть: "Це сталося тому-то і тому-то, ми будемо перевіряти такий-то механізм", — щось вигадувати — дуже непрофесійно. Це побудова версій заради версій. Вчора у центрі Києва сталася велика аварія. Могли ми вчора сказати, що це може статися гіпотетично і за яких умов? У світі гіпотетично все може статися", — відповіла Макогон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятнадцять російських уболівальників ЦСКА і четверо українців отримали травми під час спуску по ескалатору в Римі. Ескалатор "зійшов із розуму" і дуже різко прискорився. Сходинки крутилися із шаленою швидкістю і "засмоктували" людей.