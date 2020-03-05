Зброя СРСР часів "холодної війни", яку тримали в таємниці: що про неї відомо

Радянський Союз протягом декількох десятиліть змагався з США в "холодній війні", встигнувши за цей час випустити масу видів зброї, які трималися в секреті.

Розповімо про найцікавіші розробки, про які стало відомо не так давно.

ВВА-14

За часів холодної війни важливим ресурсом завжди були підводні човни. Щоб їм протидіяти, обидві сторони розробляли контрзаходи, щоб знаходити і ліквідувати такі судна. Одним з найбільш ефективних способів боротьби з підводними човнами стали протичовнові літаки, озброєні просунутими гідроакустичними системами і бойовими торпедами.

Окремо варто сказати про модель ВВА-14. У ній одночасно вдалося поєднати можливості екранольоту, гідролітаку, торпедоносця і бомбардувальника. Цей літак мав можливість здійснити зліт по вертикалі за рахунок наявності відразу 12 турбореактивних двигунів. Перебуваючи над водою, ВВА-14 міг задіяти екранний ефект, а на великій висоті був самим звичайним літаком.

Перший виліт цього літака відбувся в 1974 році. Однак проект виявився настільки складним, що його було вирішено заморозити. Всі прототипи, що з'явилися на той час, було вирішено ліквідувати. До наших днів зберігся один-єдиний екземпляр. Він знаходиться в центральному музеї військово-повітряних сил в Моніно, однак не має двигуна і крил.

2Б1 "Ока"

У Радянському Союзі існувала одна з найпотужніших артилерійських гармат – 420-міліметровий міномет. Він був здатний відправити снаряд вагою 750 кг на відстань до 45 кілометрів.

Але цієї установки був істотний недолік – відсутність противідкатного пристрою. Після кожного пострілу міномет відкидало приблизно на 5 метрів. У 1960 р. від нього було вирішено відмовитися, вибір був зроблений на користь керованих ракет.

Важкий танк Т-35

Ця модель з'явилася в СРСР в 1932 році. У танка було 5 веж, здатних вести вогонь у всіх напрямках. Основна вежа була оснащена 45-міліметровим гарматою, а решта – кулеметами.

Всередині було дуже тісно, при цьому через масу в 50 тонн він не міг розвиватися швидкість більше 28 км / год. До того ж мав тонку броню – максимум 30 мм. В результаті вже до моменту свого створення танк був визнаний застарілим.

Ту-2Ш "Вогняний їжак"

Це штурмовий літак, спроектований радянськими інженерами до кінця Великої Вітчизняної війни. Свою назву він отримав за батарею, що складається з 88 автоматів ППШ.

Передбачалося, що льотчик повинен летіти максимально низько, ведучи щільний вогонь по піхоті противника. Щільний вогонь вівся через бомбовий відсік. На ділі модель виявилася непрактичною, від масового виробництва вирішено було відмовитися.

МіГ-105

Експериментальний орбітальний літак Міг-105 в СРСР отримав прізвисько "Лапоть", завдяки своєму характерному зовнішньому вигляду. Такі літаки призначалися для контролю за навколоземним простором, також володіли можливістю відбивати атаки противника, в даному випадку військ НАТО, які могли піти з зовнішніх шарів атмосфери.

Передбачалося, що на орбіту літак можна буде вивести, завдяки ракетному прискорювачу на твердому паливі. Пізніше він повинен був відстиковуватися від МіГа. Однак вже під час пробного запуску почалися проблеми: при посадці трапилася аварія. Незабаром від проекту вирішили остаточно відмовитися через його занадто високу вартість. Орбітальний літак був визнаний нерентабельним.

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