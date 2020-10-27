З'явився спеціальний пристрій для полегшення дихання під маскою

У Швейцаріїї розробили спеціальний аератор, який дозволить людям легше дихати під час носіння масок.

Як повідомляє The Local, його авторами є двоє винахідників зі швейцарського Федерального інституту технологій у Лозанні Матіас Ваноні та Раймонд Мореля. Свою розробку вони назвали "Аератор Airplusplus".

Перші поставки пристрою почнуться у листопаді 2020 року, а коштуватиме він 10 євро.

Зазначається, що аератор, виготовлений із м'якого матеріалу і розміщується на підборідді під маскою. Пристрій "полегшує дихання, прибирає CO2 та усуває запотівання окулярів", а носити його можна буде як під хірургічною маскою, так і під тканинною.

Як повідомляв OBOZREVATEL: