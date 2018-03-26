З'явилося унікальне відео з найзагадковішим мешканцем океану

Дослідникам на глибині 800 метрів в Атлантичному океані вдалося зняти унікальне відео з малодослідженими рибами-вудильниками.

На кадрах, отриманих у водах навколо Азорських островів Португалії, зображений вид риб, який учені майже ніколи не бачили наживо у своєму природному середовищі, пише Science.

Це можна пояснити тим, що риба-вудильник (або морський чорт) мешкає на дуже великій глибині та навіть здатна опускатися до 2000 метрів під водою.

Тому рибу-вудильника вважають одним із найзагадковіших мешканців океану, адже вчені зазвичай могли вивчати їх будову тільки на нечисленних мертвих зразках, витягнутих випадково в рибальських сітках. Ось чому нове відео просто приголомшило біологів.

На відео видно самку розміром із кулак, яка оточена "нитками", що світяться і дрейфують навколо неї. Вони потрібні для того, щоб привернути увагу здобичі. Також можна помітити, що до тіла риби прилип самець, який усюди її супроводжує.

"Я вивчаю їх (риб-вудильників, - Ред.) більшу частину свого життя, і я ніколи не бачив нічого подібного", - сказав учений Вашингтонського університету в Сієтлі Тед Пьеч.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше вченим вперше вдалося отримати фото істот морського дна Антарктиди.