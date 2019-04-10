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/наука

З'явилося перше в історії фото чорної діри

2.6тЧитати матеріал російською

Обсерваторія Event Horizon Telescope отримала перші знімки так званої "тіні" чорної діри в центрі галактики M87.

Про це повідомили вчені на прес-конференції у стінах штаб-квартири Єврокомісії у Брюсселі.

"Я ніколи не вірив у те, що чорна діра в галактиці M87 має настільки великі розміри, як показували наші розрахунки. Коли я побачив цю фотографію, я на власні очі переконався в цьому. Кільце вогню, яке можна побачити на цьому знімку — породжене величезною силою гравітації цього об'єкта", — заявив вчений Хайно Фальке (Heino Falcke) з університету Неймегена (Нідерланди).

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Чорна діра — область простору-часу, гравітаційне тяжіння якої настільки велике, що вийти з неї не можуть навіть об'єкти, які рухаються зі швидкістю світла, зокрема кванти самого світла. Межу цієї області називається горизонтом подій, а її характерний розмір — гравітаційним радіусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені дійшли висновку, що чорні діри можуть не тільки поглинати практично будь-яку матерію Всесвіту і рухатися майже зі світловою швидкістю.

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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Да ладно, первая, неужели никто Украину не фотографировал?
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Макарский Александр
Макарский Александр
Звитцель на Землю прилетели древние протоукры
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Мачинський Олексій
Мачинський Олексій
Макарский Александр, срассийская сРашка - чорная дыра планеты Земля
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