З'явилося перше в історії фото чорної діри

Обсерваторія Event Horizon Telescope отримала перші знімки так званої "тіні" чорної діри в центрі галактики M87.

Про це повідомили вчені на прес-конференції у стінах штаб-квартири Єврокомісії у Брюсселі.

"Я ніколи не вірив у те, що чорна діра в галактиці M87 має настільки великі розміри, як показували наші розрахунки. Коли я побачив цю фотографію, я на власні очі переконався в цьому. Кільце вогню, яке можна побачити на цьому знімку — породжене величезною силою гравітації цього об'єкта", — заявив вчений Хайно Фальке (Heino Falcke) з університету Неймегена (Нідерланди).

This is M87 * and this the first image of a black hole! Mass is 6.5 Billion suns within size of a solar system. Precious because real. Waited 25 years for this. Dark shadow is where light disappears in #eventhorizon. We see something never seen before. #blackhole #JustWow #EHT pic.twitter.com/3nCosTzyER