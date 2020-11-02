З'ясувалося, чому цукор викликає запалення кишечника

Дослідники з США на дослідах з мишами довели, що їжа з високим вмістом цукру шкодить здоров'ю кишечника.

Так, миші, які отримували продукти з високим вмістом цукру, виявилися більш сприйнятливими до запалення товстої кишки, ніж миші зі звичайною дієтою. Результати роботи було опубліковано в журналі Science Translational Medicine.

Експеримент провели біологи з Південно-західного медичного центру Техаського університету в Далласі. Як ідеться в дослідженні, запальні процеси в кишечнику гризунів почалися вже через три дні після того, як їм стали давати їжу з високим вмістом цукру.

Виявилося, що цукри змінювали склад мікробіома кишечника, в основному через підтримку бактерій Akkermansia muciniphila, які розкладають муніц – глікопротеїни, головний компонент слизу, яку продукують клітини епітелію кишечника. У результаті виникає запалення товстої кишки.

Крім того, на підтвердження свого відкриття вчені нагадали, що в кишечнику пацієнтів з виразковим колітом практично завжди знаходять активні ферменти, які розкладають слиз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо п'ять продуктів – прихованих джерел цукру. Цукор є важливим компонентом раціону, проте в надлишку він може призвести до набору ваги, зазначають дієтологи.