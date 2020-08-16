З'ясувалася небезпека "безневинного" симптому

Запаморочення, що виникає при підйомі на ноги, може свідчити про розвиток деменції, вважають вчені з США.

Так, фахівці з Університету Каліфорнії провели дослідження за участю 2 тисяч людей віком від 12 до 70 років, пише Daily Mail.

При цьому спостереження за станом їхнього здоров'я велося більше 10 років. У ході дослідження з'ясувалося, що в пацієнтів з низьким систолічним тиском, який часто буває причиною запаморочення, недоумство розвивається на 40% частіше.

Як пояснюють учені, недостатній приплив крові до мозку призводить до погіршення когнітивних функцій. А з віком порушення нормального тиску виникають через втрату гнучкості судин.

У результаті в людей з віком може розвинутися ортостатична гіпотензія – зниження артеріального тиску при різкому вставанні. З цим стикаються 5% людей у віці від 50 років, і більше 20% старших за 70 років.

Вчені прийшли до висновку, що запаморочення, що виникає при цьому, може стати першим симптомом проблем з судинами і подальшого розвитку деменції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що нічний сон впливає на розвиток недоумства.