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Зуби сильніші, ніж у акули: вчені показали невідомого морського монстра-"дракона"

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Вчені показали фото маловідомої глибоководної риби сімейства драконовидних виду Aristostomias scintillans, яка має унікальні зуби, в рази гостріші та сильніші, ніж у піраньї чи акули.

Як пише The New York Times, цей вид мешкає більш ніж на 1600 футів (більше 487,68 км) під поверхнею океану.

Риби Aristostomias scintillans – темні, схожі на вугрів, довжиною приблизно три з половиною дюйма (від 8 см). Ці істоти світяться біолюмінесцентним світлом і створили складну сенсорну систему, яка дозволяє виявляти навіть найбільш непомітні рухи в глибинах океану, а потім притягувати і захоплювати їх здобич.

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Ілюстрація. Океан

Ілюстрація. Океан

pexels.com

Вчені з'ясували, що тонкі, майже прозорі зуби цього виду складаються з нанорозмірних кристалічних частинок. Склад і структура цих нанокристалів роблять ікла "риби-дракона" міцнішими, ніж зуби деяких із найжорстокіших хижаків риб.

"Нові результати заінтригували як морських біологів, так і матеріалознавців. "Дракони" не сильні плавці, тому дослідники задалися питанням, як вони їдять", – пише видання.

Зуби сильніші, ніж у акули: вчені показали невідомого морського монстра-"дракона"

The New York Times

"Вони в основному бовтаються в товщі води. Оскільки вони не можуть бути вивчені живими в лабораторії, будь-яке спостереження, яке може дати уявлення про біологію цих риб, дійсно цінне", – розповіла рибний біолог з Університету Род-Айленда Жаклін Уебб.

Дослідники підкреслюють, що розуміння будови та матеріалу зубів цих хижих риб може допомогти створити нові міцні і прозорі синтетичні матеріали.

Зуби сильніші, ніж у акули: вчені показали невідомого морського монстра-"дракона"

The New York Times

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно вчені Національного управління з досліджень океанів та атмосфери NOAA виявили на дні Мексиканської затоки стародавній "корабель-привид". На ньому також знайшли кілька артефактів із міді та заліза.

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Дослідження вчених
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