Зорепад Квадрантіди пролетить над Україною в новорічні вихідні: як побачити

У ніч з 2 на 3 січня, а також з 3 на 4 січня в Північній півкулі, включаючи Україну, можна буде спостерігати пік потужного метеорного потоку Квадрантиди.

У цей час можна побачити понад 100 "падаючих" зірок на годину, а їхня швидкість може досягати 40 кілометрів на годину.

Найкраще спостерігати явище після півночі, на відкритій місцевості, далеко від міських вогнів. Радіант потоку – візуальне джерело метеорів – слід шукати в сузір'ї Волопаса, поруч з сузір'ями Дракона і Геркулеса нижче Великої Ведмедиці.

Квадрантиди активні щорічно в період з 28 грудня по 7 січня. У максимум активності потоку астрономи фіксували до 200 метеорів на годину.

Квадрантиди: карта нічного неба

Вважається, що прародичем Квадрантид став астероїд 2003 EH1, який було відкрито 2003 року. Вчені вважають, що він являє собою залишки комети, виявленої ще в 15 столітті.

Раніше OBOZREVATEL публікував календар яскравих астрономічних подій 2021 року. Так, очікується чотири затемнення, три суперповні та кілька потужних метеорних потоків. Крім того, повідомлялося, що 21 грудня газові гіганти Юпітер і Сатурн пройшли на рекордній відстані одне від одного. Фото зближення показав колишній астрофізик NASA.