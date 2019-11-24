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25 листопада • оновлено в 02:39
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Знайшовся унікальний стародавній корабель вікінгів: опубліковано фото

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На заході Норвегії вчені знайшли унікальний корабель віком понад тисячу років, що побудований вікінгами.

Відповідне відкриття на острові Едей зробили археологи з Норвезького інституту вивчення культурної спадщини, передає видання The Local.

"Судно, що може датуватися епохою вікінгів та було побудовано понад 1000 років тому, нещодавно виявили у західній частині Норвегії в окрузі Ромсдал. Відкриття було зроблено за допомогою георадара", – йдеться в повідомленні.

Корабель вікінгів в Норвегії - локація

Корабель вікінгів в Норвегії - локація

NIKU

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За словами міністра клімату Ола Елвестуена, таке відкриття має як національне, так і міжнародне значення. Місце, де було виявлено корабель, розташовано на судноплавному шляху до Тронхейму. Воно знаходиться біля локації, де король Гаральд Ферхейр брав участь у двох морських битвах, завоювавши владу в Норвегії наприкінці 800-х років.

Місце, де було виявлено георадаром корабель вікінгів

Місце, де було виявлено георадаром корабель вікінгів

NIKU

Проте, експерти поки стверджують, що зарано робити висновки щодо віку знайденого корабля, хоча, йому "точно більше тисячі 1000 років".

Корабель вікінгів і стародавнє поселення

Корабель вікінгів і стародавнє поселення

NIKU

Георадар, який допоміг відшукати корабель вікінгів

Георадар, який допоміг відшукати корабель вікінгів

NIKU

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно вчені розкрили, яким міг бути останній загальний предок мавп і людей. Вони виявили скам'янілості раніше невідомого виду примата, який жив 11,6 мільйона років тому в міоцені.

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Автор
Дмитро Гриневич
Тема
Дослідження вчених
Місце
Норвегія
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Rusnak Gulnara
Rusnak Gulnara
100 % капитаном был мокряк и когда он вернулся на окраину уже был без кружевных трусов.
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
"...ему определенно больше тысячи 1000 лет". Больше миллиона, что ли? Какие там викинги? Тогда, на Земле не существовало вообще никакой жизни, кроме xoxлoв. Это уже потом от xoxлoв произошли человекообразные обезъяны, а уже от них - первые люди.
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