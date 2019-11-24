Знайшовся унікальний стародавній корабель вікінгів: опубліковано фото

На заході Норвегії вчені знайшли унікальний корабель віком понад тисячу років, що побудований вікінгами.

Відповідне відкриття на острові Едей зробили археологи з Норвезького інституту вивчення культурної спадщини, передає видання The Local.

"Судно, що може датуватися епохою вікінгів та було побудовано понад 1000 років тому, нещодавно виявили у західній частині Норвегії в окрузі Ромсдал. Відкриття було зроблено за допомогою георадара", – йдеться в повідомленні.

Корабель вікінгів в Норвегії - локація NIKU

За словами міністра клімату Ола Елвестуена, таке відкриття має як національне, так і міжнародне значення. Місце, де було виявлено корабель, розташовано на судноплавному шляху до Тронхейму. Воно знаходиться біля локації, де король Гаральд Ферхейр брав участь у двох морських битвах, завоювавши владу в Норвегії наприкінці 800-х років.

Місце, де було виявлено георадаром корабель вікінгів NIKU

Проте, експерти поки стверджують, що зарано робити висновки щодо віку знайденого корабля, хоча, йому "точно більше тисячі 1000 років".

Корабель вікінгів і стародавнє поселення NIKU

Георадар, який допоміг відшукати корабель вікінгів NIKU

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно вчені розкрили, яким міг бути останній загальний предок мавп і людей. Вони виявили скам'янілості раніше невідомого виду примата, який жив 11,6 мільйона років тому в міоцені.

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