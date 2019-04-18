Знайшлася ще одна причина появи людини

Еволюція людського обличчя обумовлена потребою в хороших соціальних навичках.

До такого висновку прийшли вчені Йоркського університету (Канада). Вони впевнені, що виживання людей залежало від формування великих соціальних мереж, передає "Лента.ру".

Саме ці фактори, згідно з дослідженнями, і вплинули на форму обличчя сучасної людини. Зараз люди можуть висловлювати більш 20 різних категорій емоцій, хоча їх ранні предки не мали таку властивість.

Зокрема, зазначається, що лиця сучасних людей стали в цілому тоншими, що дозволило демонструвати співчуття і впізнавання.

Частково зменшення лиця також залежало від зміни дієти, коли стародавні люди навчилися готувати їжу. В результаті у них знизилася потреба в довгому жуванні, що призвело до скорочення обсягу щелепних м'язів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з США встановили, що ген FOXP2, пов'язаний з мовою і здатністю навчання мовам, не був одним із основних ознак Homo sapiens, який виділяв його серед інших істот роду гомінідів у процесі еволюції.

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