Знайдено відсутню ланку в еволюції: істота з п'ятьма очима

Палеонтологи виявили скам'янілі останки тварини, яка жила близько 520 млн років тому. Істота з п'ятьма очима мало ознаки сучасних членистоногих, так і їх найдавніших предків

На думку вчених, викопний вид під назвою кілінксія (Kylinxia) може вважатися "відсутньою ланкою" в еволюції, пише журнал Nature. Знахідку зробили в південно-західній китайській провінції Юньнань.

Дослідники підкреслили, що це одні з найбільш добре збережених скам'янілостей тварин кембрійського періоду. Завдяки особливим умовам поховання палеонтологам вдалося розглянути безліч деталей, наприклад нервову тканину, очі та травну систему.

Скам'янілості кілінксіі

Палеонтологи пояснили, що кілінксія зібрала в собі морфологічні ознаки різних тварин. Як і у сучасних членистоногих, у неї були твердий панцир, сегментоване тіло та ноги з суглобами. Детальне анатомічне дослідження скам'янілостей показало, що характерні відростки на тілі тварини були схожі на маленькі придатки у хеліцерових (група, що включає морських павуків і павукоподібних) і жалких (включає мурах, ос, бджіл і джмелів).

Крім того, вчені змогли розгледіти риси найдавніших тварин: п'ять очей, як у опабінії, і два колючих відростка попереду, схожі на ті, що палеонтологи бачать у аномалокаріса. Обидва види вважаються попередниками сучасних членистоногих, однак серйозно від них відрізняються. Це зробило кілінксію "відсутньою ланкою" в еволюції членистоногих, що об'єднує сучасних тварин та їх найдавніших предків.

Кілінксія

"Кілінксія – найважливіше перехідне викопне, передбачене еволюційною теорією Дарвіна. Воно заповнює еволюційний розрив від аномалокаріса до сучасних членистоногих", – резюмував один з дослідників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені знайшли скам'янілі останки тварини, яка жила понад 220 млн назад.