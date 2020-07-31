Знайдено унікальну тварину, що поїдає пластик

У природі знайдений жук, який може поїдати пластик. Комаха отримала назву Plesiophthophthalmus davidis і мешкає в Центральній Азії.

Перетравлювати пластик жук здатний завдяки бактеріям роду Серрато, які знаходяться в його кишечнику, пише American Society For Microbiology .

Дослідники з Південної Кореї вже провели експеримент з личинками жука. Досліди показали, що при вживанні полістиролу кількість бактерій Серрато в кишечнику істоти досягає 33% від всього вмісту мікрофлори.

Вчені припустили, що ці жуки можуть повністю перетравлювати полістирол, що можна буде використовувати в боротьбі з пластиковими відходами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені провели дослідження, яке спростувало міф про те, що динозаври в основному були гігантськими істотами.