Знайдено простий спосіб поліпшити зір: допоможе червоне світло

Поліпшити зір при його віковому погіршенні здатне червоне світло – для цього достатньо дивитися на нього протягом трьох хвилин на день.

Таке відкриття зробили офтальмологи з Університетського коледжу Лондона, статтю яких опублікував Journal of Gerontology: Biological Sciences.

Так, у ході дослідження з'ясувалося, що червоне світло дозволяє "перезавантажити" мітохондрії в сітківці, змушуючи працювати їх ефективніше.

У дослідженні взяли участь 12 чоловіків та 12 жінок у віці 28-72 років, які не страждають на хвороби очей. Вони отримали спеціальні світлодіодні ліхтарики, на світло яких вони мали дивитися протягом двох тижнів по три хвилини на день.

Після закінчення експерименту з'ясувалося, що на молодих учасників червоне світло не вплинуло. Але в тих, кому було 40 років і більше, було помічено істотні поліпшення. Дехто з піддослідних став на 20% краще розпізнавати кольори.

Учені сподіваються, що в подальшому такий спосіб допоможе багатьом людям з поганим зором і буде застосовуватися навіть у домашніх умовах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені озвучили головний спосіб продовження життя.