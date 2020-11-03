Знайдено подібність у розвитку неандертальців та сучасних людей

Немовлята неандертальців розвивалися так само, як і діти сучасних людей. До такого висновку прийшли вчені після вивчення молочних зубів наших древніх предків.

Як повідомляє журнал PNAS, під час досліджень були вивчені молочні зуби, які належали дітям неандертальців, які жили між 70 і 45 тисячами років тому на північному сході Італії.

По зубах вчені могли з'ясувати, що дітей древніх людей відлучали від грудей у віці близько шести місяців. Після цього їм давали більше калорійну їжу для розвитку організму.

Крім того, введення твердої їжі до піврічного віку має означати порівняно короткі інтервали між пологами у неандертальців через більш раннє відновлення післяпологової овуляції.

Також вчені припустили, що новонароджені неандертальці були такої ж ваги, як і сучасні люди. Дослідники відзначили, що термін, проведений плодом в утробі матері схожий з тим, що є у сучасної людини. Таким чином, вчені відкинули припущення, згідно з яким одна з причин зникнення неандертальців полягала в тому, що вони мали тривалий період безпліддя після пологів.

При цьому зникнення популяції неандертальців швидше за все пов'язано з більш короткою тривалістю життя, високою смертністю серед дітей та ряду інших чинників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені сказали, що знайшли "сліди" неандертальців в сучасному світі.

Також було виявлено артефакт, створений задовго до розумної людини.