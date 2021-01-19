Знайдено рештки найбільшої наземної тварини. Фото

Вчені з Аргентини повідомили, що знайшли скам'янілості динозавра, який може виявитися найбільшою наземною твариною у світі, що колись існувала на планеті.

Як пише Daily Mail, рештки динозавра виявили в провінції Неукен. Серед скам'янілостей вдалося розібрати 24 хребці із хвоста та кілька тазових кісток.

Археологи зазначили, що динозавр належить до групи ящеротазових динозаврів – титанозаврів, які жили приблизно 98 млн років тому. Вчені підкреслили, що рештки тварини перевищують розміри іншого виду Patagotitan, який було знайдено в Аргентині в 2013 році. За їхніми даними, патаготітан важив майже 60 тонн і сягав у довжину понад 31 метр.

Знайдені рештки

"Знайдені скам'янілості перевершують будь-які з раніше відомих гігантських тварин, новий динозавр є найбільшою відомою твариною, яка ходила по планеті", – впевнені дослідники.

Однак додамо, що вчені поки тільки висловлювали гіпотези щодо розмірів динозавра. А найбільшою твариною у світі залишається синій кит, який може вирости до 33,5 метрів у довжину і важити більш ніж 150 тонн.

Можливе зображення динозавра

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені знайшли нові види тварин, яких вважали зниклими.