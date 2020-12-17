Знайдено нові види тварин, які вважалися зниклими. Фото

У Болівії, в долині Зонго, вчені виявили 20 нових видів тварин і рослин. Біологи зазначили, що куточок природи протягом тривалого часу був недоступний людині, тому тут збереглися раніше невідомі амфібії, рептилії та метелики.

Усього ж дослідники занесли в каталог понад 1200 видів, що мешкають у долині. До того ж деякі екземпляри вважалися вимерлими протягом майже 20 останніх років, йдеться в результатах експедиції.

"Виявлення видів, які вважалися зниклими, особливо так близько до міста Ла-Пас, ілюструє, як сталий розвиток може забезпечити довгостроковий захист біорізноманіття", – зазначив глава програми Conservation International Тронд Ларсен.

Жаба довжиною всього 10 мм

Серед знахідок особливо виділили крихітну жабу, довжина якої всього 10 мм. Також знайдено новий вид гримучої змії (Bothrops monsignifer) і змії, яка через забарвлення отримала назву "Болівійський прапор".

Змія "Болівійський прапор"

У болівійської долині ще знову побачили жабу з "диявольськими очима" (Oreobates zongoensis), яку востаннє спостерігали в 1997 році.

Oreobates zongoensis

Також біологи знайшли чотири види метеликів, чотири орхідеї, зокрема ті, що харчуються комахами.

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