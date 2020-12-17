Знайдено нові види тварин, які вважалися зниклими. Фото

У Болівії, в долині Зонго, вчені виявили 20 нових видів тварин і рослин. Біологи зазначили, що куточок природи протягом тривалого часу був недоступний людині, тому тут збереглися раніше невідомі амфібії, рептилії та метелики.

Усього ж дослідники занесли в каталог понад 1200 видів, що мешкають у долині. До того ж деякі екземпляри вважалися вимерлими протягом майже 20 останніх років, йдеться в результатах експедиції.

"Виявлення видів, які вважалися зниклими, особливо так близько до міста Ла-Пас, ілюструє, як сталий розвиток може забезпечити довгостроковий захист біорізноманіття", – зазначив глава програми Conservation International Тронд Ларсен.

Серед знахідок особливо виділили крихітну жабу, довжина якої всього 10 мм. Також знайдено новий вид гримучої змії (Bothrops monsignifer) і змії, яка через забарвлення отримала назву "Болівійський прапор".

У болівійської долині ще знову побачили жабу з "диявольськими очима" (Oreobates zongoensis), яку востаннє спостерігали в 1997 році.

Також біологи знайшли чотири види метеликів, чотири орхідеї, зокрема ті, що харчуються комахами.

Як писав OBOZREVATEL: