Знайдено "найнебезпечніше місце" на Землі, де мешкали монстри

Палеонтологи повідомили, що близько 100 млн років тому пустеля Сахара (Африка) була найнебезпечнішим місцем на планеті, де мешкали стародавні чудовиська.

Вчені відзначили, що маловивчене родовище крейдяних порід на краю пустелі стало місцем загибелі багатьох динозаврів, пише Science Alert.

"Можливо, це було найнебезпечніше місце в історії планети Земля, місце, де мандрівна людина не протрималася б дуже довго", – сказав палеонтолог Низар Ібрагім.

Карта розкопок Science Alert

У новому дослідженні вчені вивчили велику кількість копалин, отриманих на так званому "місці Кем Кем", що знаходиться близько мароккансько-алжирського кордону.

"Це найповніша частина роботи з викопними хребетними з Сахари майже за сторіччя. Адже відомий німецький палеонтолог Ернст Фрайхерр Стромер фон Райхенбах опублікував свою останню велику роботу в 1936 році", – додав палеобіолог Девід Мартілл.

Місце розкопок Science Alert

На місці розкопок були виявлені ряд динозаврів і птерозаврів. Також були знайдені останки стародавніх крокодилів, черепах, риб, різних безхребетних тварин і рослин.

Вчені відзначили, що приблизно 100 мільйонів років тому замість пустелі тут була велика річкова система, де мешкали різні види риб та інших тварин.

Ілюстрація з динозаврами Science Alert

Це місце було заповнене величезними рибами, включаючи гігантських кишковопорожнинних і легких риб. Також тут жила величезна прісноводна акула Онхопрістіс з грізними зубами схожими на кинджали, відзначили вчені.

Ілюстрація з динозаврами Science Alert

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені знайшли останки стародавнього монстра – акули, яка нагадувала змію за формою.

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