Знайдено мутацію, яка не дає заснути вночі

Анна Паскевич
Анна Паскевич
наука
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Вчені виявили мутацію білків, які регулюють роботу циркадних ритмів

Труднощі із засипанням можуть бути спричинені генетичною аномалією. До такого висновку прийшли вчені з Каліфорнійського університету, США.

Дослідження фахівців опублікував журнал Proceedings of the National Academy of Sciences. Як повідомляється, за допомогою генетичного аналізу вчені виявили мутацію кріптохромів – одного з чотирьох типів білків, які регулюють роботу циркадних ритмів.

Зокрема, в ході дослідження виявилося, що мутації можуть відбуватися в білках CLOCK і BMAL1. Якщо винайти спосіб компенсувати ці мутації, розладу циркадного ритму можна буде позбутися, вважають учені.

При цьому дана мутація виявилася досить поширеною – вона зустрічалася в одного з 75 жителів Європи. Таким чином, на думку вчених, генетика може бути причиною порушень циркадного ритму набагато частіше, ніж можна було припускати.

Синдром затримки фази сну, або синдром пізнього засинання, – хронічний розлад циркадного ритму, що проявляється у вигляді дуже пізнього засинання (часто після першої години ночі) та пізнього пробудження з неможливістю змістити час сну на більш ранні години.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені також встановили, що на біологічні ритми людини впливають вік і стать. Зокрема, дослідники проаналізували дані більше 53 тисяч людей і з'ясували, що діти й жінки частіше активні вранці та вдень, а чоловіки – ввечері і вночі.

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