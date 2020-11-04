Знайдено істоту на ранньому шляху еволюції: жила 220 років тому

Американські вчені знайшли скам'янілі останки тварини, яка жила більш 220 млн назад. Знайдені фрагменти щелепної кістки крисоподобного істоти, яка виявилася цинодонтом, є попередником сучасних ссавців.

Новий вид отримав назву Kataigidodon venetus, повідомляє The Royal Society. На думку палеонтологів, хоча кістки були знайдені на території сучасних штатів Арізона та Техас, дана тварина проживала швидше в тропічному кліматі.

"Це відкриття проливає світло на географію та навколишнє середовище на ранньому етапі еволюції ссавців. Це також додає доказів того, що вологий клімат грав важливу роль в ранній еволюції ссавців та їх найближчих родичів", – повідомив доктор Бен Клигман з Технічного коледжу Вірджинії.

Виявлені останки були дуже маленькими, близько 1,25 см, тому вчені вважають, що звір був розміром близько 9 см без урахування хвоста.

"Швидше за все, він був схожий на маленького щура або мишу. Якби ви побачили його, то подумали б, що це ссавець", – зазначив палеонтолог.

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