Знайдено істот, що живуть на кілометр нижче за океанське дно. Фото

На глибині майже 1200 метрів нижче за океанське дно вчені знайшли мікробів-"гіпертермофілів", які живуть за температури 120 градусів за Цельсієм.

Знахідку зробила команда вчених на чолі з Каєм-Уве Гінріксом із Бременського університету (Німеччина), пише Science.

У своїй роботі вчені пробурили свердловину в Нанкайській западині, яка простяглася майже на 900 км уздовж східного берега японського острова Хонсю.

"Раніше лише лічені буріння досягали такої глибини, на якій температура осадових порід перевищувала 30 градусів. Мета нашої експедиції полягала в тому, щоб пробурити на тисячу метрів, у породи з температурою до 120 градусів, і ми досягли успіху", – зазначив він.

У результаті вчені вели роботи на глибині моря близько 4800 метрів, а бур досяг 1180 метрів нижче за рівень дна. Зазначається, що за температури навколишньої породи в +45 майже немає мікробного життя. Далі йдуть лише бактеріальні ендоспори – форми життя, які здатні перечікувати найсприятливіші умови. За температури близько +85 їх кількість у 6 тисяч разів перевищує кількість звичайних вегетативних клітин.

Однак на глибині, яка нижча за тисячі метрів океанського дна, за температури +120 знайшлися вегетативні клітини. Учені виявили оцтовокислих і сульфатредуцованих мікробів – "гіпертермофілів", адаптованих до такого екстремального середовища. Дослідники пояснили, що на такій глибині створюється величезний тиск, коли вода не закипає, але вона насичена сульфатами й іншими солями.

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