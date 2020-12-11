Знайдено давню істоту з 200 зубами. Фото

Учені повідомили, що давню рептилію, зовні схожу на акулу, визнали окремим видом іхтіозаврів. Новий вид водного динозавра отримав назву талассодрако етчесі (Thalassodraco etchesi) – на честь автора знахідки Стіва Етчеса.

Як пише журнал PLOS One, давня істота мала великі очі, а в пащі було повно маленьких зубів до 200 штук. Також тварина вирізнялася широкою грудною кліткою. Уперше останки іхтіозавра знайшли в 2009 році й досі ретельно не вивчили.

"Ми майже відразу зрозуміли, що це новий вид, але було потрібно близько року, щоб порівняти останки з іншими іхтіозаврів і переконатися в правильності наших припущень", – розповіла Меґан Ел Джейкобз, одна з авторів дослідження в Портсмутському університеті (Великобританія).

Зображення Thalassodraco etchesi

Дослідники зазначили, що рептилія жила на Землі близько 150 мільйонів років тому. Для вивчення вченим дісталася лише частина верхньої щелепи. Усього в пащі стародавнього хижака налічувалося близько 200 зубів.

Палеонтологи припустили, що динозавр жив на глибині, спливаючи лише для подиху. Раціон харчування хижака становили кальмари та риба.

Останки нового виду іхтіозавра

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