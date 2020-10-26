Знайдено артефакт, створений задовго до розумної людини. Фото

Антропологи з США серед 52 кістяних знахідок в Олдувайській ущелині (Танзанія) знайшли п'ять кістяних предметів, які на більш ніж 800 тисяч років старше виду Homo sapiens.

Вчені припустили, що ці кістяні інструменти, включаючи рубила, ударний "молоток" з "ковадлом" і зазубрений наконечник створив вид Homo erectus, передає Journal of Human Evolution.

Відзначається, що раніше найдавнішим таким гарпуном вважалася знахідка на території нинішнього Конго віком понад 90 тисяч років. При цьому вчені відзначили, що на новому знайденому наконечнику є характерні щербини, але немає кільцеподібних заглиблень, необхідних для прикріплення до древка волокном.

Дослідники вважають, що стародавні люди якось інакше застосовували гарпун або зовсім його виготовлення не було завершено. Однак це все одно говорить про те, що Homo erectus створювали з кісток тварин знаряддя, що раніше вважалося прерогативою Homo sapiens.

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